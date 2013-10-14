Жуткое ДТП на Киевщине: водители двух иномарок стали виновниками гибели велосипедиста

В Броварах на улице Папанина произошла жуткая трагедия - автомобиль Toyota вылетел на перекресток с улицей Старотроицкая и на огромной скорости врезался в левый борт автомобиль Ford.

Неуправляемые машины вылетели на обочину и прижали к стене дома мужчину на велосипеде, пишет Магнолия-ТВ.

По словам свидетелей этого ужасной аварии, сразу после ДТП велосипедист еще был жив, но машина скорой ехала к месту трагедии слишком долго.

На момент ее прибытия отец двух маленьких детей умер от тяжелых ранений. Также издание пишет, что жена погибшего сейчас беременна третьим ребенком.

Кроме того шокированы происшествием люди рассказали, что это уже третья гибель человека на злосчастном перекрестке в течение довольно непродолжительного промежутка времени.

Напомним, 13 октября Закарпатской области на территории Воловецкого района в результате ДТП погибли два человека, еще четыре травмированы.



видео: Магнолия-ТВ.

