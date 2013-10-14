На Харьковщине милиционеру взрывчаткой оторвало ноги

В понедельник, 14 октября, в Харьковской области произошло ЧП - в результате взрыва неизвестного предмета были травмированы три человека.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области сообщает УНИАН.

Взрыв неустановленного предмета (предварительно – военного боеприпаса) произошел на территории одного из частных предприятий в поселке Комсомольское Змиевского района.

В результате происшествия трое мужчин получили травмы разной степени тяжести. Больше всего пострадал участковый инспектор райотдела милиции, 1987 года рождения. У него – травматическая ампутация обеих ног, травматическое раздробление правой руки.

Согласно предварительной информации, милиционер на момент взрыва не был при исполнении служебных обязанностей.

Следственным отделом прокуратуры области данные о происшествии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее "Главред" сообщал, что в Днепропетровской области в селе Днепровокамянка возле частного дома взорвался снаряд времен Второй мировой войны. Спасатели позже обнаружили на территории участка еще четыре артиллерийских снаряда (калибра 76мм) и гранату Ф-1. Правоохранители проводят расследование.

фото: kharkiv.mns.gov.ua