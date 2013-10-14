ДТП на Сумщине: байкер сбил велосипедистку, погибли оба

В Сумской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Водитель спортивного мотоцикла на скорости около 200 км/ч сбил женщину, ехавшую на велосипеде

Ударом женщину отбросило на 20 м, а сам мотоциклист пролетел еще около 100 метров, сообщает ТСН.

"Слышно было удар, я тогда обернулся, вижу, что мотоцикл улетел по трассе и два тела летели. Подбежал мужчина, на джипе он ехал. Говорит, его этот обогнал еще до переезда на горе, так, говорит, тот шел где-то километров 200", - рассказал очевидец аварии.

Как окащалось, байкеру было 26, женщине - 60 лет. Оба родились в один день с разницей в 34 года.

Ранее "Главред" сообщал, что в августе в Глухове Сумской области произошло ДТП – пьяный на джипе "Тойота" сбил семейную пару, которая ехала на мотоцикле. 25-летний водитель мотоцикла получил разрыв брюшной полости и скончался в больнице. После аварии толпа хотела линчевать пьяного водителя.

Фото, видео: tsn.ua