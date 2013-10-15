На Луганщине при пожаре в двухэтажном доме пострадали пять человек

Сегодня, 15 октября, ночью в Луганской области в городке Брянка в двухэтажном деревянном жилом доме на 8 квартир возник пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате пожара пострадали 5 человек (из них ребенок 2002 г.р. ), которые госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы.

Судьба 3 человек неизвестна (женщины и 2 детей 2001 и 2008 г.р.).

Огнем уничтожено здание. Утром пожар удалось ликвидировать. Из дома отселены 18 человек. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного Управления ДСНС в Луганской области.

Напомним, 4 октября в Киеве при пожаре в многоэтажке на Русановке погибли две пожилые женщины – мать и дочь.

Фото: lugansk.mns.gov.ua