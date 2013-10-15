Названы подробности жестокого убийства женщины-бизнесмена на Житомирщине

В СМИ появились подробности жестокого убийства женщины-предпринимателя из Бердичева.

Женщина умерла от потери крови.Тело женщины нашел ее зять . Связанная , она лежала на кухонном полу . Из дома пропали деньги , ценности и бытовая техника. А вот следов взлома не было никаких, поэтому следователи сразу заподозрили, что жертва хорошо знала своего убийцу, передает ТСН.

По данным издания перед смертью ее пытали и резали ножом более 2 часов.

" Применив силу, нанеся потерпевшей несколько ударов в лицо, затем стулом, ножкой от стула , били в район лица, головы , а в дальнейшем применяя нож", - сообщил начальник Бердичевского РО УМВД Украины в Житомирской области Юрий Олефир .

10- летнего внука убитой нашли едва живым от страха на втором этаже дома. Ребенку чудом удалось связанными руками взять телефон и дозвониться родителям.

Из дома пропали 20 тыс. долл, золото, фотоаппарат и планшет. А еще племянница убитой - 18- летняя студентка первого курса одного из вузов Житомира.

По одной из версий именно девушка открыла дверь преступнику. Выходили преступники через подвал.

Родные говорят, что хозяйка дома воспитывала племянницу как родную дочь с полугода - после смерти сестры. Последнее время студентка встречалась с парнем. Тетя была против их дружбы.

По версии следствия именно бойфренд девушки является главным подозреваемым в ограблении и убийстве.

" Две цели - деньги, потому что из дома пропало 20000 долл. золото и небольшие бытовые приборы фотоаппарат и планшет. А еще месть", - говорит Олефир .

" У меня в голове не укладывается, как это может быть, что ребенок, 17 лет жила в нашей семье, такое могла сделать со своей матерью", - говорит дочь убитой Марина Дунская.

Девушку и ее приятеля сейчас разыскивает милиция. При этом следователи не исключают, что племянницу убитой преступники могут содержать и как заложницу.

Напомним, 14 октября, появилась информация о том, что в Житомирской области была жестоко убита и ограблена женщина-предприниматель.

фото; видео: ТСН

