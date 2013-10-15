На Львовщине мужчина устроил самосожжение перед горсоветом

Во вторник, 15 октября, утром в Червонограде Львовской области 50-летний мужчина облился бензином, после чего поджог себя.

Это произошло около 9.00 на площади перед горсоветом. Об этом со ссылкой на отдел связей с общественностью ГУ МВД во Львовской области сообщает УНИАН.

Мужчина подошел к входу в здание горсовета, разложил на площади два плаката с надписями: "Нет – произволу "Свободы"! и "Благодарю, госпожа..." (здесь указывалась фамилия женщины-депутата горсовета от ВО "Свобода"), после чего облил себя бензином и поджег.

Люди, которые стали случайными свидетелями трагедии, бросились спасать мужчину, сбили огонь и вызвали "скорую помощь". Мужчина госпитализирован в больницу с ожогами тела.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце июня 49-летний мужчина устроил самосожжение в Ужгороде перед окнами губернатора. Горе-самоубийцу удалось потушить подоспевшем милиционеру.