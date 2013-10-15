В Крыму поджигают мечети: опубликованы фото

Сегодня, 15 октября, ранним утром в Крыму, произошло возгорание мечети в селе Ровное Красногвардейского района. Это уже второй подобный случай за последние два дня.

Как сообщается на сайте Муфтията Крыма, возгорание произошло в комнате имама.

По словам главного имама Курманского региона Арсена Яглыева, местные мусульмане вовремя заметили огонь и предотвратили возможный пожар. На место выехала оперативно-следственная группа. Причина возгорания устанавливается. Мусульманская община оценивает ущерб, - рассказал он.

А вчера, 14 октября, произошел пожар в центральной мечети города Саки. По предварительным данным специалистов, которые осмотрели место пожара, это был поджог.

Огонь уничтожил бытовые вещи в хозяйственном помещении на площади 20 кв.м.

По словам главного имама Сакского региона и Евпатории Эмирасана Умерова, причиной пожара явился поджог. Милиция начала уголовное производство по данному факту.

По словам главы секретариата Меджлиса крымскотатарского народа Заир Смедляев, мечеть в Ровном загорелась ранним утром, пишет 15 минут.

"Акт поджога произошел в районе шести утра, за час до намаза. Слава Всевышнему, мечеть сгорела не полностью, но огонь уничтожил священные писания", - сказал Смедляев.

По его мнению, две сгоревшие мечети за последние дни просто не могут быть совпадением.

"Думаю, здесь действовал "филиал" той же организации, которая устроила пожар в Саках. Эти ребята неоднократно распространяли здесь листовки шовинистического содержания. Особой циничностью является то, что поджог устроили в канун великого мусульманского праздника Курбан-байрам", - отметил Смедляев.

Напомним, сегодня мусульмане Крыма празднуют Курбан-байрам.