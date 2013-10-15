Подробности пожара на Луганщине: мать и двое детей сгорели заживо

Начал обрастать подробностями пожар в Брянке Луганской области, который вспыхнул сегодня ночью и где пострадали пять человек.

Как оказалось, в огне погибли мать и двое детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Напомним, пожар возник в деревянном двухэтажном жилом доме в с. Ломоватка по ул. Ульяновых. На место происшествия сразу выехали 5 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Пламенем была охвачена крышу на площади 200 кв. м и существовала угроза распространения огня еще на 4 дома, расположенных рядом. Поэтому на место пожара дополнительно было направлено 6 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницах.

В 5:45 пожар был локализован, а в 6:05 – ликвидирован. На месте пожара найдены тела 3 человек – женщины и двоих детей (2001 и 2008 г.р). Еще пять человек пострадали. В состоянии средней тяжести их госпитализировали в травматологическое отделение центральной больницы города Брянки.

В целом в ликвидации пожара приняли участие 74 спасателя и 22 единицы техники.

Ранее "Главред" сообщал, что 4 октября в Киеве при пожаре в многоэтажке на Русановке погибли две пожилые женщины – мать и дочь.

Фото: lugansk.mns.gov.ua