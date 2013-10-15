Опубликованы фото и видео с места самосожжения мужчины на Львовщине

В сети появились фото и видео с места самосожжения, которое устроил перед зданием Червоноградского горсовета Львовской области 50-летний мужчина.

Как пишут в соцсети очевидцы происшествия, мужчина пришел к зданию горисполкома с плакатами "Нет произволу "Свободы" и "Благодарю Вас, пани Вовкив".

Как окащалось, это был 50-летний помощник депутата Червоноградского горсовета Ирины Вовкив, который, по предварительным данным, получил ожоги 3-й степени. У него обожжены 15% тела, в том числе голова, грудь и руки. Мужчину спасли двое прохожих, которые и потушили пламя. Сейчас пострадавший находится в Червоноградской горбольнице .

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и мотивы мужчины к самосожжению. По неофициальной информации, рассматривается возможность открытия уголовного производства по факту доведения до самоубийства .

Ранее "Главред" сообщал, что в конце июня 49-летний мужчина устроил самосожжение в Ужгороде перед окнами губернатора. Горе-самоубийцу удалось потушить подоспевшему милиционеру.

Фото: vk.com, видео: youtube.com