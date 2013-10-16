В Кривом Роге взорвалась квартира: один погибший, двое раненых

Во вторник, 15 октября, утром в Кривом Роге Днепропетровской области в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание газовоздушной смеси с последующим горением.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, возгорание произошло в 4:20, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали, которые в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Около 5-ти утра пожар был ликвидирован. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганской области произошел пожар в жилом доме, жертвами которого стали мать и двое маленьких детей. Еще пять человек пострадали.