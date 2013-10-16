ДТП во Львове: Lexus c "блатными" номерами протаранил карету, опубликованы фото

В среду, 16 октября, стало известно, что во Львове произошло курьезное ДТП – джип Lexus c "блатными" номерами серии ВР протаранил карету.

Об этом со ссылкой на свидетелей аварии сообщает zik.ua.

ДТП произошло в воскресенье, 13 октября, в центре Львова на ул. Гнатюка возле ГУ МВД во Львовской области. Как рассказали очевидцы, женщина-водитель Lexus пыталась обогнать карету с лошадьми, но все завершилась тем, что внедорожник врезался в карету. При аварии был разбит бампер и фара дорогого авто.

Факт ДТП подтвердила инспектор ГАИ Львова Людмила Либ. По ее словам, "информацию в ГАИ сообщили, но потом отказались, поскольку все обстоятельства ДТП были установлены на месте между участниками дорожного движения".

В этой аварии обошлось без травмированных, были только механически повреждены транспортные средства, в том числе Lexus, - рассказала Либ.

Ранее "Главред" сообщал, что Верховная Рада просила МВД выпустить новую спецсерию из 600 "блатных" номеров для нардепов. И хотя для нардпов предусмотрено закрепление номеров из интервалов АА 0001-0499 ВР, или АА 1001-1499 ВР, номера из этих квот были выбраны депутатами предыдущих созывов.

фото: vk.com, censor.net.ua