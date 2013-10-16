Лихач получил 9 лет тюрьмы за гибель троих человек в ДТП на Луганщине

Во вторник, 15 октября, Попаснянский райсуд Луганской области признал водителя, совершившего ДТП, в котором погибли три человека, виновным в совершении преступления и приговорил к лишению свободы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области сообщает УНИАН.

В частности, суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса (оставление в опасности) и приговорил к 9 годам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года.

По данным прокуратуры области, 17 ноября прошлого года пьяный водитель ВАЗ-2121 превысил скорость в населенном пункте, не справился с управлением и слетел с проезжей части, где врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП три пассажира автомобиля получили тяжелые телесные повреждения и скончались.

Ранее "Главред" сообщал, что 3 августа на Луганщине произошло ДТП, жертвами которого стали сразу три человека. В поселке Петровский города Красный Луч, водитель ВАЗ-21103 на железнодорожном переезде врезался в железобетонную опору железнодорожного шлагбаума.