В центре Донецка горит элитная новостройка: опубликованы фото и видео

В центре Донецка, в районе радиорынка "Маяк" горит элитная новостройка.

Об этом сообщает "Остров".

Пожар охватил несколько этажей здания.

В пресс-службе ГСЧС в Донецкой области сообщили, что сигнал о возгорании поступил 16 октября в 14:13.

"По прибытии на место происшествия пожарных подразделений было установлено, что горит облицовка балконов высотного недостроенного дома", - сообщили пожарные.

К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц специальной техники.

Напомним, как сообщал "Главред", 15 октября в поселке Брянка, Луганской области произошел пожар, в котором погибли мать и двое детей.

Фото: "Остров"