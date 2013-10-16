В центре Донецка горит элитная новостройка: опубликованы фото и видео

В центре Донецка горят несколько этажей элитной новостройки.
Об этом сообщает "Остров".
Пожар охватил несколько этажей здания.
В пресс-службе ГСЧС в Донецкой области сообщили, что сигнал о возгорании поступил 16 октября в 14:13.
"По прибытии на место происшествия пожарных подразделений было установлено, что горит облицовка балконов высотного недостроенного дома", - сообщили пожарные.
К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц специальной техники.
Напомним, как сообщал "Главред", 15 октября в поселке Брянка, Луганской области произошел пожар, в котором погибли мать и двое детей.
Фото: "Остров"