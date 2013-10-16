В жутком ДТП в Киеве погиб сын известного украинского телеведущего

В Киеве в ДТП, которое произошло 12 октября на Бориспольской улице, погиб 29-летний журналист телеканала Интер, сын телеведущего "Жди меня" Анатолия Бондаренко Андрей.

Двигавшийся от Привокзальной улицы, Андрей, неожиданно потерял управление и, оказавшись в зеленой зоне, врезался в электроопору, пишет Медианяня.

Очевидцы аварии вызвали скорую и милицию, кроме того они попытались вытащить водителя из автомобиля. К приезду медиков молодой человек еще был жив, однако спасти его жизнь не удалось.

Напомним, 14 октября, на столичном проспекте Победы, недалеко от автостанции "Дачная" около трех часов дня неожиданно потеряла управление и вспыхнула иномарка. Водитель автомобиля погиб на месте.

фото: golos.ua.