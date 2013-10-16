Опубликованы новые фото и видео пожара в элитной высотке в Донецке

В среду, 16 октября, в Донецке в районе рынка "Маяк" загорелась одна из высоток престижного жилого комплекса "Фаворит".

Пользователи соцсетей начали выкладывать в интернете новые фото и видео пожара.

В пресс-службе ГосЧС в Донецкой области сообщили, что информация о пожаре в недостроенном жилом доме по улице Артема поступила около 14:00. о пожаре в г. Донецк.

Как оказалось, горела облицовка балконов высотки. Пожар локализован в 15:20, ликвидирован - 15:30. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекалось 11 единиц специальной техники и 36 человек личного состава.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреля в центре Грозного вспыхнул пожар в 35-этажном здании комплекса "Грозный-Сити" (фото), где, как предполагалось, расположена 5-комнатная квартира Жерара Депардье. Позже выяснилось, что жилье французского актера не пострадало.

Больше фото с пожара в высотке смотрите здесь

Фото: Леонид Сергеевич, Юрий Митькин, Анастасия Родичева, видео: youtube.com