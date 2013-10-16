В Сумах пьяный милиционер на Chery врезался в маршрутку: опубликованы фото

В Сумах пьяный милиционер на Chery столкнулся с маршруткой. В результате аварии пострадали 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло сегодня около 16.00 на перекрестке улиц Ахтырская и Харьковская. Chery Amulet столкнулся с маршруткой "Рута" следовавшей по маршруту № 17. От удара микроавтобус упал на правый бок.

Как стало известно, за рулем Chery был работник милиции, числящийся в спецподразделении "Грифон", но выполняющий функции водителя одного из замначальника УМВД области - Александра Малеваного, пишет Данкор.

По предварительной информации, сейчас милиционер находится в отпуске. Сейчас он приходит в себя в отделении милиции на Ахтырской, после чего его отправят на освидетельтствование на наличие алкоголя в крови, как и водителя маршрутки. По словам Максима Мостового, так как один из участников ДТП - работник правоохранительного органа, расследовать аварию будет прокуратура.

Свидетели, видевшие водителя Chery - милиционера, говорят, что якобы он был пьян. В прокуратуре эту информацию пока не подтвердили, и не опровергли, хотя уточнили, что запах алкоголя от милиционера действительно чувствовался.

Как сказал зампрокурора Сум Максим Мостовой, по предварительным данным за помощью к врачам обратились около 10 человек. Практически все получили незначительные царапины и порезы. Двое госпитализированы.

Как собщили в пресс-службе УМВД Украины в Сумской области, пострадали 9 пассажиров. Все они студенты сумского государственного университета. По предварительным данным они получили незначительные телесные повреждения. Пострадавший были доставлены в больницу.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия выяснили, что за рулем собственного автомобиля Сhery находился сержант милиции, который на данное время находился в отпуске.

Сотрудники ГАИ, инспекции личного состава УМВД и прокуратуры проводят проверку обстоятельств совершения дорожно-транспортного происшествия, сказали в милиции.

Напомним, 14 октября, в Сумской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Водитель спортивного мотоцикла на скорости около 200 км/ч сбил женщину, ехавшую на велосипеде.

фото: Данкор