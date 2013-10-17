В ночном клубе Львова охранники жестоко избили бизнесмена: опубликованы фото

Во Львове жестоко избили местного бизнесмена. Частный предприниматель Павел Мареняк сейчас находится в больнице, пишет Сегодня.

Как пишет издание, молодой человек решил провести время с друзьями в ночном клубе Sankoff на улице Щирецкая.

У входа в развлекательное заведение Павла задержали охранники и, по его словам, причин они не объясняли.

"Я собирался заплатить за входной билет и пройти внутрь клуба, но охрана уперлась, мол, ты не пройдешь", – рассказал Павел.

После недлительной словесной перепалки, по словам молодого человека, один из охранников схватил его, развернул и брызнул газовым баллончиком в лицо. Затем его кинули на пол и начали бить, как футбольный мяч, трое на одного. Все происходило прямо в помещении клуба, где есть видеокамеры, но, как отмечает потерпевший, есть вероятность, что видео уже успели уничтожить.

"Хорошо, что я спортсмен и у меня крепкие кости, а то они бы меня убили. Хотя получил я и так больше чем достаточно, и били они умело – один из ударов пришелся прямо в почку. За происходящим наблюдали мои друзья, которых "в тисках" держали другие охранники", – рассказывает Павел.

После избиения, по словам Павла, его и друзей выбросили на улицу. Мужчина отправился домой, а на утро побои дали о себе знать: было трудно ходить, лежать, дышать, глаза не открывались. Сейчас он находится в хирургическом отделении львовской восьмой клинической больницы с сотрясением головного мозга и гематомой почки, множеством травм и ушибов.

По словам врачей, состояние пациента оценивается как средней тяжести, но ему еще долго оставаться на больничной койке. При всем этом, Павел Мареняк утверждает, что будет добиваться возбуждения уголовного дела, "чтобы в дальнейшем родители не боялись отпускать своих детей на дискотеку".

Между тем, владелец данного заведения Александр Саньков сказал, что ему трудно прокомментировать эту ситуацию и "на анонимные звонки я не отвечаю".

В то же время, управляющий клубом Игорь Дацко сообщил, что о драке ничего не слышал.

Напомним, 2 октября, в Севастополе два охранника одного из супермаркетов города забили до смерти ночного покупателя.

фото: Сегодня

