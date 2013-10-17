Подробности ДТП в Сумах: виновником аварии стал пьяный милиционер-"грифоновец"

У водителя-милиционера виновника ДТП в Сумах, который на иномарке протаранил и перевернул маршрутку, в крови нашли 0,7 промилле алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, по факту ДТП уже открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Виновник ДТП числится в спецподразделении "Грифон", но выполняет функции водителя одного из заместителей начальника УМВД области. Так как один из участников ДТП - сотрудник правоохранительного органа, расследовать аварию будет прокуратура", - сообщила сотрудник пресс-службы прокуратуры Сумской области Марина Фильченко.

Напомним, в Сумах из-за водителя-милиционера, который протаранил маршрутку, травмировались 10 человек.

видео: ТСН