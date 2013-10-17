На Киевщине в придорожном кафе неизвестные подстрелили парня

В Киевской области на трассе Киев-Знаменка неизвестные устроили стрельбу в придорожном кафе.

Как сообщили в пресс-службе МВД Киевской области, в дежурную часть областной милиции поступило сообщение от работника медзаведения столицы о том, что в больницу доставлен 26-летний мужчина с огнестрельным ранением правого бедра.

Травму молодой человек получил в одном из кафе. Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, после опроса свидетелей установила приметы лиц, которые нанесли огнестрельное ранение пострадавшему во время разговора в заведении.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Проводятся необходимые розыскные мероприятия с целью установления причастных к правонарушению лиц, места их нахождения и задержания.

Напомним, в сентябре текущего года под Киевом на Одесской трассе в тридцати пяти километрах от столицы был убит продавец арбузов.