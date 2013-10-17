В Киеве 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком

В Киеве в результате аварии теплотрассы возле жилого дома провалилась земля, и 12-летняя девочка упала в яму с кипятком.

ЧП произошло 16 октября на бульваре Верховного Совета, 13, в Дарнице. Из-за повреждения распределительной сети централизованного отопления, вода размыла почву на газоне возле жилого дома и вызвала провалы земли, сообщают Вести.

"Пытаясь обойти место повреждения тепловой сети, мать и 12-летняя дочь зашли в зеленую зону, где произошел провал грунта. Девочка получила частичные ожоги конечностей", – сообщили в "Киевэнерго".

Ребенка доставили в больницу. Лечение и реабилитацию девочки оплатит "Киевэнерго".

В то же время, ведомство просит киевлян не приближаться к провалам грунта или асфальта, местам выбросов воды на поверхность, чтобы избежать инцидентов с ожогами горячей водой.

"Оградите их или проследите, чтобы к ним никто не приближался до приезда оперативно-восстановительных бригад", – советуют в "Киевэнерго".

Как ранее писал "Главред", 10 октября во Львове из-за плохо закрепленной металлической крышки коллектора в канализационный колодец провалился трехлетний ребенок. Спасатели обнаружили тело мальчика почти через сутки.

В этот же день при процессуальном руководстве прокуратуры Зализничного района Львова начато досудебное расследование уголовного производства по факту служебной небрежности должностных лиц ЛГКП "Водоканал", на балансе которого находится коллектор.