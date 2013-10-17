В Луганске рухнула крыша здания: погибла женщина

Над разбором завалом работали 100 спасателей
В Луганске 17 октября произошло обрушение перекрытия крыши в админздании.
По данным ГУ ГСЧС в Луганской области кровля рухнула на втором этаже двухэтажного здания, над помещением столовой – обвалилась плита на площади 48 кв м.
В момент обрушения в помещении столовой находилась работница.
К разбору завалов и поиску женщины были привлечены 101 спасатель и 18 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Только через несколько часов спасательным подразделениям удалось извлечь тело погибшей женщины из-под завалов.
Как ранее писал "Главред", в сентябре в Днепропетровске на территории предприятия "Днепротяжмаш" при ведении работ по очистке крыши произошло разрушение кровли производственного цеха, в результате чего погиб рабочий, еще один получил тяжелые травмы.
Фото, видео: mns.gov.ua