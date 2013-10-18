При пожаре в Хмельницком погибли два человека

В ночь на 18 октября в Хмельницком возник пожар в жилом пятиэтажном доме, при котором погибли два человека.

По данным пресс-службы ГСЧС, пожар возник в квартире на первом этаже.

"При тушении пожара спасены пять человек и эвакуированы из дома пятьдесят три человека", – сообщает ведомство.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 15 октября при пожаре в Брянке Луганской области погибли мать и двое детей (2001 и 2008 г.р). Еще пять человек пострадали.