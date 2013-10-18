Трагедия на Житомирщине: шестиклассник застрелил 8-летнего друга

В четверг, 17 октября, вечером в одном из сел Романовского района Житомирской области произошла трагедия – 11-летний ребенок застрелил из охотничьего ружья 8-летнего малыша.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Житомирской области.

Мальчик был доставлен в реанимацию ЦРБ с огнестрельным ранением грудной клетки. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью мальчика и во время операции он умер.

Как оказалось, телесное повреждения из гладкоствольного ружья ребенок получил во время игры со старшим товарищем. При этом установлено, что выстрел был произведен из зарегистрированного гладкоствольного ружья, принадлежавшей хозяину домовладения.

Информация о происшествии была внесена в ЕРДР. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности ) УК Украины. В ходе расследования правоохранители выясняют все причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

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