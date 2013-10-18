ДТП в Донецке: лихач на переходе сбил насмерть женщину

"Жигули" протащили женщину несколько метров на капоте
В четверг, 17 октября, вечером в Донецке произошло ДТП, жертвой которого стала женщина, на зеленый свет переходившая дорогу по пешеходному переходу.
Об этом со ссылкой на videoprobki.ua сообщает ТСН.
Как оказалось, 46-летняя женщина пыталась перейти проезжую часть по правилам дорожного движения. В это время 32-летний водитель "Жигулей", не смотря на запрет движения для автомобилей, продолжил мчаться на полной скорости и просто снес женщину с дороги.
Мужчина протянул пострадавшую на капоте еще несколько метров. Женщина погибла на месте происшествия.
В аварию также чуть не попало маршрутное такси, которое двигалось проезжало рядом. Водитель автобуса вовремя нажал на тормоза и столкновения удалось избежать.
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Ранее "Главред" сообщал, что 29 сентября, вечером в Тернополе произошло ДТП - водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку. На месте гибели девушки собралось больше сотни людей, некоторые из них пытались совершить самосуд над 22-летним водителем.
видео: tsn.ua