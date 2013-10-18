В Полтаве "коктейлем Молотова" сожгли джип судьи

В ночь на пятницу, 18 октября, в Полтаве подожгли внедорожник Toyota Land Cruiser судьи Полтавского хозяйственного суда Игоря Клепы.

Об этом нардеп-ударовец Сергей Каплин сообщил УНИАН.

По его словам, происшествие зарегистрировано по улице Гоголя возле одного из торговых центров.

А пресс-служба УМВД в Полтавской области сообщила, что в 4:15 утра в Октябрьский райотдел милиции обратился 34-летний житель Полтавы и сообщил о том, что в ночь на 18 октября произошло возгорание автомобиля Toyota Land Cruiser.

По предварительным причинам, возгорание произошло, когда в машину бросили зажигательную смесь. Вместе с тем обстоятельства и сумма ущерба устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ - умышленное повреждение имущества.

Ранее "Главред" сообщал, что 7 октября в Полтаве сожгли джип Infiniti FX депутата местного горсовет (фото), помощнику Каплина Игорю Лебедику, который организовал штурм мэрии 27 сентября.

По информации нардепа именно судья Клепа рассматривает дела политического и бизнес партнера мэра города Александра Мамая, против которого выступает Лебедик.

Фото: vpoltave.pl.ua