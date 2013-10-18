В Житомире женщина покончила с собой, бросившись с 40-метрового моста

В пятницу, 18 октября, утром в Житомире женщина покончила с собой, спрыгнув в реку Тетерев с 40-метрового пешеходного моста в парке им.Гагарина.

По информации очевидцев, инцидент произошел сегодня около 10:30.

"Женщина 45 лет прыгнула с пешеходного моста в парке Гагарина в реку. В результате падения женщина погибла. Два месяца назад женщине сделали операцию, но после операции ей все время было плохо. Сегодня она сказала мужу, что пойдет в церковь, а сама спрыгнула с моста. Сейчас муж покойной на месте происшествия, там же и работники милиции", - сообщает сайт "Житомир-онлайн".

Тело женщины вытащили из реки на берег и накрыли покрывалом.

Ранее "Главред" сообщал, что в июне в Киеве девушка покончила с собой, прыгнув с Моста влюбленных.

Фото: zhitomir-online.com