В Житомире женщина покончила с собой, бросившись с 40-метрового моста

Ранее женщина перенесла операцию, но улучшение не наступило.
По информации очевидцев, инцидент произошел сегодня около 10:30.
"Женщина 45 лет прыгнула с пешеходного моста в парке Гагарина в реку. В результате падения женщина погибла. Два месяца назад женщине сделали операцию, но после операции ей все время было плохо. Сегодня она сказала мужу, что пойдет в церковь, а сама спрыгнула с моста. Сейчас муж покойной на месте происшествия, там же и работники милиции", - сообщает сайт "Житомир-онлайн".
Тело женщины вытащили из реки на берег и накрыли покрывалом.
Ранее "Главред" сообщал, что в июне в Киеве девушка покончила с собой, прыгнув с Моста влюбленных.
Фото: zhitomir-online.com