В Крыму рабочего засыпало землей в 30-метровом колодце

В Алуште, на территории пансионата "Семидворье" 18 октября обрушилась почва при копания колодца.

Это случилось около полудня, сообщают Крым.Комментарии.

Рабочего, который копал колодец, засыпало землей на глубине около 30 м.

По состоянию на 7 часов утра 19 октября его тело не найдено. Спасательные работы продолжаются.

Как ранее писал "Главред", 29 августа, в Винницкой области при копании колодца погибли два человека. Из-за нарушения мер безопасности во время копания колодца произошел обвал песчаного грунта на глубине 7 м.

Фото: crimea.comments.ua