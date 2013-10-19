В Крыму рабочего засыпало землей в 30-метровом колодце

Спасатели до сих пор не могут найти его под завалом
В Алуште, на территории пансионата "Семидворье" 18 октября обрушилась почва при копания колодца.
Это случилось около полудня, сообщают Крым.Комментарии.
Рабочего, который копал колодец, засыпало землей на глубине около 30 м.
По состоянию на 7 часов утра 19 октября его тело не найдено. Спасательные работы продолжаются.
Как ранее писал "Главред", 29 августа, в Винницкой области при копании колодца погибли два человека. Из-за нарушения мер безопасности во время копания колодца произошел обвал песчаного грунта на глубине 7 м.
Фото: crimea.comments.ua