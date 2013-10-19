Польского дипломата поймали на контрабанде

На таможенном посту "Дьяково" задержали сотрудника генконсульства Польши во Львове, который пытался перевезти через украинско-румынскую границу 6,5 тысячи пачек контрабандных сигарет.

Об этом заявили в управлении по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Чопской таможни Миндоходов, сообщает ТСН.

"В ходе проведения таможенного контроля транспортного средства были обнаружены не заявленные и скрытые более 6500 пачек сигарет с акцизными и без акцизных марок", – проинформировали в управлении.

Гражданин Польши, ехавший из Украины в Румынию, подал копию документов, которые указывали, что он является сотрудником юридического отдела дипломатической службы Генерального консульства Республики Польша во Львове.

Факт нарушения таможенных правил задокументирован, транспортное средство и контрабандные табачные изделия задержан до решения суда.

Как ранее писал "Главред", неделю назад в Харьковской области таможенники и пограничники задержали россиянина, который пытался перевезти через украинско-российскую границу иностранную валюту на 45,7 млн грн.

Фото: mukachevo.net