ДТП в Сумах: пьяный россиянин врезался в машину милиции

В Сумах гражданин России, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в служебный автомобиль милиции, в результате чего два милиционера получили телесные повреждения.

По информации УМВД Украины в Сумской области, ДТП произошло 18 октября около 23.00.

В служебный автомобиль "Ланос", который развозил по постам сотрудников ГСО, врезался автомобиль "Жигули". Его пассажир успел сбежать, а водитель был задержан на месте.

Водитель, гражданин РФ, был в нетрезвом состоянии и отказался пройти соответствующий тест, о чем был составлен акт. Авто виновника аварии отправлены на штрафную площадку.

Как ранее писал "Главред", 8 октября в городе Селидово, Донецкой области, мужчина попытался ограбить райотдел милиции.

Он ворвался в помещение РОВД с револьвером в руках и приказал дежурному отдать табельное оружие. Дежурный милиционер заверил нападавшего, что при себе пистолета не имеет. Тогда грабитель потребовал, чтобы его отвели в комнату, где хранится оружие. Милиционер повел нападавшего через холл, зная, что там был сотрудник ГАИ. Грабитель на мгновение отвлекся на гаишника, и дежурный задержал преступника.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.