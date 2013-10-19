Тройное ДТП в Крыму: погибли две женщины, опубликовано видео

Около пяти часов утра 19 октября на евпаторийской трассе под Симферополем произошло тройное ДТП, в результате которого погибли две молодые женщины, а еще трое участников аварии доставлены в больницу.

Автомобиль Opel Vectra на мокрой скользкой дороге задел электроопору, после чего его развернуло поперек проезжей части. В этот момент в стоящий Opel врезалась "Волга", сообщает сайт AUTOinvestigator со ссылкой на ГАИ Крыма.

От сильного удара пассажиры Opel вылетели на дорогу и одного из них сбил ехавший за "Волгой" автомобиль Audi.

В аварии погибли две молодые женщины, личность которых пока не установлена. По словам инспектора Сектора профилактической работы УГАИ Крыма Владимира Ковтуна, девушек выбросило из машины после того, как иномарка, в которой они ехали, врезалась в столб.

"Водитель автомобиля Opel Vectra ехал со стороны Симферополя в направлении поселка ГРЭС. В условиях мокрой дороги он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара из авто выпали две женщины-пассажира. После этого, в стоящую поперек дороги иномарку врезался ГАЗ 3110, а ехавший следом за ним"Audi 100″ переехал одну из женщин, лежавших на дороге", — рассказал инспектор Сектора профилактической работы УГАИ Крыма Владимир Ковтун.

В аварии также пострадали три человека: водитель Opel Vectra, 1983 года рождения, получил травмы головы; пассажир Opel Vectra, девушка, 1990 года рождения, в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами; пассажир "Волги", 1970 г.р., получил перелом ребер и ушиб шейного отдела позвоночника.

Как ранее писал "Главред", вечером 17 октября в Донецке произошло ДТП, в котором лихач насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

В это время 32-летний водитель "Жигулей", не смотря на запрет движения для автомобилей, продолжил мчаться на полной скорости и просто снес женщину с дороги. Мужчина протянул пострадавшую на капоте еще несколько метров. Женщина погибла на месте происшествия.

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