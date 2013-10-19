На Полтавщине пьяные милиционеры протаранили автобус с пассажирами

В Полтавской области двое нетрезвых сотрудников милиции протаранили рейсовый автобус.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНИАН.

По данным милиции, вчера два старших лейтенанта на автомобиле ДЭУ, которые двигались в направлении города Кобеляки, протаранили автобус с 17-ю пассажирами.

Водитель автобуса припарковался на встречной обочине, чтобы заменить спущенное колесо, приняв для этого соответствующие меры безопасности.

Милиционер, сидевший за рулем, столкнулся с автобусом и вылетел в кювет, в результате аварии один из милиционеров получил телесные повреждения.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель автобуса не пострадали. На место ДТП сразу выехала следственно-оперативная группа милиции и комиссия МВД.

Комиссия выяснила, что оба старших лейтенанта находились в нетрезвом состоянии.

Теперь проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в прокуратуру для соответствующего процессуального реагирования.

Кроме того, руководство УМВД приняло решение об увольнении обоих фигурантов ДТП из органов внутренних дел.