В Азовском море катера и авиация ищут рыбака, которого унес шторм

Уже почти сутки подразделения ГСЧС ищут в Азовском море 71-летнего рыбака-любителя, которого 19 октября штормовой ветер унес в открытое море.

По данным ведомства, 19 октября в 15:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Запорожской области поступило сообщение , что вблизи с . Куликовское Бердянского района в Азовское море унесло рыбака 1942 г.р. на самодельной деревянной лодке.

Поисковые работы начались практически немедленно, в 16:00, однако до сих пор не увенчались успехом.

Спасательными службами предупреждены суда, проходящие в зоне поиска, и организовано наблюдение вдоль береговой полосы.

Кроме того, поисковые работы ведутся с воздуха при помощи самолета ГСЧСС Украины АН-32 и вертолет Ми -8 Мининфраструктуры.

На земле к поиску привлечены 170 человек и 3 катера.

Как ранее писал "Главред", в Севастополе из-за мощного шторма судам и паромам 19 октября запретили выходить в море. По данным синоптиков, шторм продолжится еще сутки и затронет весь южный берег Крыма. Кроме того, шторм приостановил паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем.

Фото: mns.gov.ua