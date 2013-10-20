Стрельба под Запорожьем: "Альфа" накрыла банду

На днях в Запорожской области УБОП Днепропетровска и спецподразделения "Сокол" отрапортовали о задержании членов банды опасных преступников, которые орудовали на территории Днепропетровской и других областей. При это бандиты являлись жителями Запорожья.

Однако в субботу, 19 октября, вечером в селе Николай-Поле Запорожского района произошла перестрелка преступников с правоохранителями. По данным источника в правоохранительных органах, стрельба связана с оставшимися на свободе членами преступной группировки, сообщает городское издание 061.ua.

В воскресенье, 20-го, стало известно от источника издания, что преступники ворвались в дом запорожского бизнесмена. При этом возле населенного пункта было обнаружено тело сторожа.

Как отметили запорожские правоохранители, "На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Была установлена личность погибшего жителя Запорожья. Открыто уголовное производство по умышленному убийству (ст.115, ч.1 УК). Устанавливаются обстоятельства преступления".

По информации источника в милиции, в Николай-Поле работал спецотряд "Альфа" из Днепропетровска. Так же известно, что преступники ворвались в дом одного запорожского бизнесмена. А сторож убит из пистолета ТТ. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее "Главред" сообщал, что августе в Запорожье произошло покушение на запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, в чью машину бандиты выпустили 20 пуль из автомата.

Фото: 061.ua