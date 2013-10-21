ЧП на Луганщине: из шахты эвакуированы более 100 горняков

В воскресенье, 20 октября, в одной из шахт Луганской области произошло ЧП, из-за которого пришлось эвакуировать 109 горняков.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась 22:15, когда в Свердловске, (с. Комсомольское) на ОП шахта "Центросоюз" ООО ДТЭК "Свердлованрацит" произошла остановка главного вентилятора.

В шахте работали 109 горняков, в 23:20 они в штатном режиме были подняты на поверхность. Жертв и пострадавших не было, однако работа шахты была временно приостановлена.

Ранее "Главред" сообщал, что в сентябре в Ждановке Донецкой области горела шахта "Коммунарская", с которой пришлось эвакуировать около 130 горняков.

Фото: argumentua.com