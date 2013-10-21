-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
-
Крупное ДТП на Одесчине: BMW влетел в остановку, опубликованы фото и видео repost.com.ua
В Одесской области в селе Кошары произошла масштабная авария.
Автомобиль Mitsubishi двигаясь по второстепенной, не уступив дорогу, столкнулся с внедорожником BMW X5, который ехал по главной, пишет Репост.
После столкновения Mitsubishi врезался в микроавтобус. Внедорожник вылетел на остановку общественного транспорта, где люди ждали рейсовый автобус.
На месте аварии погибла 56-летняя женщина. 59-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Также была оказана помощь и виновникам ДТП: водителям иномарок и микроавтобуса.
Напомним, 19 октября в Полтавской области двое нетрезвых сотрудников милиции протаранили рейсовый автобус.
фото; видео: Репост