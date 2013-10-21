ДТП на Николаевщине: водитель умер, увидев погибшую пассажирку

В Первомайске Николаевской области 20 октября произошло ДТП, унесшее жизни двух человек.

По данным пресс-службы ГАИ Николаевской области, ВАЗ-21013 врезался в дерево. Пассажирка легковушки погибла, а уцелевший после аварии 64-летний водитель скончался, увидев, что она мертва.

Авария произошла около 16.40. Автомобиль вылетел на левую обочину и столкнулся с деревом. После столкновения 64-летний водитель вышел из разбитой машины и сразу же бросился к женщине, сидевшей рядом. Однако после удара ей удалось прожить всего несколько минут.

"Увидев смерть пассажирки, водитель начал неистово кричать и через мгновение потерял сознание. Врачам пришлось лишь констатировать смерть обоих людей", – сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время ведется следствие, в результате которого будут установлены обстоятельства и окончательная причина гибели водителя и пассажира.

Как ранее писал "Главред", 19 октября на евпаторийской трассе под Симферополем произошло тройное ДТП, в результате которого погибли две молодые женщины, а еще трое участников аварии доставлены в больницу.