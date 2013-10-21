ДТП в Харькове: "скорая" потеряла управление и сбила Ford

Водитель скорой не смог объяснить причину случившегося
В Харькове машина скорой помощи "Газель" неожиданно потеряла управление и врезалась в двигавшийся по встречной полосе Ford Cierra.
Машина скорой помощи слетела в кювет, а смятую легковушку вынесло на противоположную обочину, сообщает АТН.
Женщину, которую везли на госпитализацию, пришлось переносить в другую машину скорой помощи. В аварии, в дополнение к своему гипертоническому кризу, пострадавшая рассекла бровь.
Остальным участникам ДТП помощь медиков оказалась не нужна.
Почему его "Газель" потеряла управление и выехала на встречку – водитель объяснить не смог. водитель не пожелал.
"Не знаю я что произошло. ТО в начале месяца проходили", – сказал он.
Как ранее писал "Главред", в Первомайске Николаевской области 20 октября произошло ДТП, унесшее жизни двух человек.
ВАЗ-21013 врезался в дерево. Пассажирка легковушки погибла, а уцелевший после аварии 64-летний водитель скончался, увидев, что она мертва.
Фото: АТН.