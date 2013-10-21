На Кировоградщине мэр города устроил смертельное ДТП

В Кировоградской области мэр города Новомиргород 20 октября, двигаясь на автомобиле Mitsubishi, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ 21099.

Два пассажира легкового автомобиля получили серьезные телесные повреждения и были доставлены в Кировоградскую областную больницу. Одна из пассажирок от полученных травм скончалась в больнице, сообщает УНИАН со ссылкой на УГАИ УМВД в Кировоградской области.

"Двигаясь по автодороге Стрый–Тернополь–Кировоград–Знаменка, водитель автомобиля Mitsubishi ASX 2.0 двигаясь со стороны г. Кировограда в направлении г. Умань при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ 21099 1987 года рождения. Еще один пассажир 1988 года рождения госпитализирован", – говорится в сообщении.

Как ранее писал "Главред", в Одесской области произошла масштабная авария. Автомобиль Mitsubishi двигаясь по второстепенной, не уступив дорогу, столкнулся с внедорожником BMW X5, который ехал по главной. После столкновения Mitsubishi врезался в микроавтобус. Внедорожник вылетел на остановку общественного транспорта, где люди ждали рейсовый автобус.

На месте аварии погибла 56-летняя женщина. 59-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: sai.gov.ua