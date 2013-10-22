Пожар на Днепропетровщине: один ребенок погиб, второй – в реанимации

В понедельник, 21 октября, вечером в Днепропетровской области произошла трагедия – во время пожара в Павлограде один ребенок погиб, второй – был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС

Пожар возник около 17:30, когда в службу спасения Павлоград поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Искровской. Обнаружив сильное задымление на лестничной клетке, двое соседей-мужчин, выбили дверь в квартиру и вынесли на свежий воздух двоих детей. После этого соседи вызвали "скорую помощь" и пожарных.

В момент пожара родителей дома не было - дети оставались в квартире одни. В результате полученных ожогов один ребенок 2011-го года рождения погиб в больнице. Второй ребенок, также 2011 рождения, с диагнозом "отравление продуктами горения" был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 октября на Киевщине при пожаре погибла семья с полуторагодовалым ребенком.