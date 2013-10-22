В Запорожье арестован еще один член "банды лысых"

22 октября 2013, 12:10

У него при себе был автомат с полной обоймой

В воскресенье, 20 октября, вечером в Запорожье бойцы спецподразделения "Сокол" арестовали одного из членов "банды лысых", годами наводившей ужас на весь город.

У 30-летнего мужчины был при себе турецкий пистолет-пулемет Zoraki с полной обоймой. Причем, милиция уже установила, что это оружие использовалось для одного из убийств банды, сообщает "Взгляд".

Издание рассказало, что прозвище "лысых" банда получили не случайно. Ее участники стриглись наголо, но главной особенностью была жесточайшая организация и невероятная кровожадность. На их совести десятки особо тяжких преступлений, среди которых разбои, заказные убийства и показательные казни конкурентов.

В апреле 2012-го года главаря банды задержали, когда он бросился на спецназовцев с гранатой с сорванной чекой. Даже находясь в заключении, Александр Середин руководил группировкой - отдавал приказы об убийстве следователей, занимавшихся его делом, а также членов их семей.

Даже после смерти главаря оперативники не могут назвать точное количество "лысых", милиция допускает, что в банде состоит не один десяток бандитов. Но, не считая Середина, официально установлена причастность к группировке лишь 12 человек. Причем восемь уже пойманы и дожидаются суда, а еще четверо находятся в розыске.

Как объяснила руководитель пресс-службы ГУБОП МВД Ирина Лемешева: "Если докажут участие задержанного в банде, ему как и другим подозреваемым будет грозить высшая мера наказания – пожизненное заключение".

Но сейчас ему инкриминируют лишь незаконное обращение с оружием. А это означает, что преступнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы. И он, скорее всего, выйдет на свободу, ведь мерой пресечения, установленной для него, был залог в 23 тысячи гривен, пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что 3 февраля в Запорожском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности умер глава "банды лысых" Александр Середин.

"Банда лысых" была задержана в марте 2012-го по подозрению в совершении умышленного убийства совладельца запорожского ресторана "Рыбацкий стан" Николая Бинько. Предпринимателя, известного в криминальных кругах под кличкой Коля-Ребенок, застрелили в его же ресторане 5 марта 2012 года.

Фото: lenta-ua.net, vz.ua

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Запорожье арест автомат банда лысых
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