На Луганщине контрабандист пешком носил в Россию ящики икон

В Луганской области пограничники отдела "Меловое" задержали человека, который пытался пешком перенести в Россию ящик с 18 иконами.

По данным луганского погранотряда, контрабандист пробирался через границу, чтобы продать товар в ближайшем российском городке Чертково, сообщают Луганск.Комментарии.

20-летний парень ночью подъехал к границе на автомобиле, а к месту передачи контрабанды пробирался пешком.

Груз вместе с автомобилем на общую сумму почти 12 тысяч гривен изъяты и переданы в таможню.

Как ранее писал "Главред", 18 октября на таможенном посту "Дьяково" Закарпатской области задержали сотрудника генконсульства Польши во Львове, который пытался перевезти через украинско-румынскую границу 6,5 тысячи пачек контрабандных сигарет.

Фото: Луганск.Комментарии.