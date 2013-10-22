В Сумах пьяная "русская рулетка" привела к гибели мужчины

В Сумах произошло ЧП, при игре в "русскую рулетку" погиб 38-летний мужчина, которому пуля попала в шейную аорту.

Как сообщает пресс-служба УМВД в Сумской области, в одной из многоэтажек на улице Кирова выпивала компания друзей из семи человек.

Со временем все разошлись спать, а на кухне остались двое мужчин. Один из них предложил поиграть в "русскую рулетку" - достал из кармана револьвер, зарядил патрон и начал прокручивать барабан, раз за разом приставляя к своему виску оружие. При этом трижды нажимал на спусковой крючок, а выстрела не происходило.

Как оказалось, четвертая попытка стала летальной. Выпущенная пуля попала в шею одного товарища, пробила шейную артерию и вызвала сильное кровотечение.

Присутствующие и стрелок бросились спасать раненого, вызвали "скорую" помощь, но все усилия оказались напрасными - мужчина умер.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Убийство". Виновнику трагедии может грозить лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 октября в одном из сел Романовского района Житомирской области произошла трагедия – 11-летний ребенок застрелил из охотничьего ружья 8-летнего малыша.

Фото: stihi.ru