В тройном ДТП в Днепропетровске пострадал ребенок: опубликовано фото и видео

В Днепропетровске на оживленном перекрестке утром 22 октября произошло тройное ДТП, в результате которого 5-летний ребенок получил черепно-мозговую травму.

По словам очевидцев, 22-летняя девушка за рулем Daewoo ехала на красный свет и столкнулась с Chevrolet, сообщает gorod.dp.ua.

От удара ее машина отлетела в ограждение через встречку, слегка задев авто, которое стояло на красный. А Chevrolet от удара въехало в лоб маршрутки, которая так же стояла на красный.

В результате ДТП пострадали: 5-летняя девочка, сидевшая в Chevrolet и ее отец – водитель, получивший черепно-мозговую травму и перелом ребер. У девушки из Daewoo сломана нога и разбито лицо.

"На удивление, ГАИ было через мин 5, пожарка тоже через 4-5 мин, и скорая минут через 8-10", – пишут очевидцы аварии.

Как ранее писал Главред, 19 октября на евпаторийской трассе под Симферополем произошло тройное ДТП, в результате которого погибли две молодые женщины, а еще трое участников аварии доставлены в больницу.

Фото, видео: gorod.dp.ua.