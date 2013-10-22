Запорожского авторитета Анисима отправили в СИЗО

Криминальному авторитету Евгению Анисимову, известному в уголовных кругах как "смотрящий" за Запорожьем под кличкой Анисим, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей сроком на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вместе с Анисимовым был задержан его охранник. После задержания обоих подозреваемых доставили в Запорожье для проведения следственных действий.

Также были проведены обыски на территории предприятий, подконтрольных задержанному. Были изъяты деньги, документы и оружие.

В милиции уточнили, что задержание проводилосьбойцами спецподразделения ГУБОП "Сокол", и было осуществлено в рамках расследования уголовного производства по статье "вымогательство".

Видео: пресс-служба МВД