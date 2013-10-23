ДТП на Закарпатье: пьяный водитель джипа сбил велосипедистку и пешехода, опубликованы фото

23 октября 2013, 12:15

С множественными переломами несовершеннолетнего мальчика и 55-летнюю женщину отправили в райбольницу.

  • ДТП на Закарпатье: пьяный водитель джипа сбил велосипедистку и пешехода, опубликованы фото mvs.gov.ua
  • ДТП на Закарпатье: пьяный водитель джипа сбил велосипедистку и пешехода, опубликованы фото mvs.gov.ua

На Закарпатье в селе Великий Бычков, Раховского района произошло жуткое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Закарпатской области, на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин, вечером, 22 октября, водитель внедорожника сбил велосипедиста и пешехода.

Водитель автомобиля Toyota Prado не справился с управленим и выехал на встречную полосу, где на обочине сбил велосипедистку, после чего, направив машину на противоположную сторону дороги, выехал на тротуар и сбил пешехода.

Пострадавших доставили в Раховскую районную больницу: несовершеннолетнего мальчика и 55-летнюю женщину, в которых медики диагностировали черепно-мозговые травмы и множественные переломы, пострадавшие находятся в коматозном состоянии.

Правоохранители доставили водителя для признания в районную больницу.

По информации медиков, результат исследования показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновника аварии правоохранители застали на месте происшествия.

По факту ДТП внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть или причинение тяжкого телесного повреждения).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Водитель задержан на основании ст.208 УПК Украины.

Напомним, 19 октября на Киевщине произошло ДТП, жертвами которого стали сразу четыре человека.

Фото: mvs.gov.ua 

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