ДТП на Хмельнитчине: в "Жигулях" погибла семья с ребенком

В понедельник, 21 октября, в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, в том числе 4-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба УГАИ.

Авария случилась около 14.00 на 235 км автодороги Житомир - Черновцы, когда 28-летний водитель ВАЗ-21053, по неизвестным причинам, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Renault Premium.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки (29-летняя женщина и четырехлетний девочка) погибли.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 августа на Хмельнитчине произошло ДТП, где погибли 9 человек – МАЗ выскочил на встречную и врезался в микроавтобус Volkswagen LT

Фото: udaikhm.gov.ua