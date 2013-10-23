В офисе запорожского авторитета Анисима нашли оружие и 5 миллионов - СМИ

На территории предприятий, подконтрольных задержанному Евгению Анисимову, более известному в криминальных кругах по кличке "Анисим", был проведен ряд обысков.

Об этом со ссылкой на МВД сообщает издание 061.ua.

"Изъяты денежные средства, документация и оружие, которое отправлено на экспертное исследование", - отмечают правоохранители.

По их словам, милиция активно работает над установлением других возможных эпизодов преступной деятельности задержанного криминального авторитета Евгения Анисимова, а так же его подельников.

По некоторой информации, в сейфе "смотрящего" было обнаружено около 5 млн гривен. Происхождение наличности так же пытаются установить. В частности, предполагается, что это могут быть деньги коммунальных предприятий, которые якобы платили "дань" Евгению Анисимову.

Ранее "Главред" сообщал, что запорожские бизнесмены рассказали о поборах "Анисима". По их словам, он якобы требовал ежемесячно выплачивать по 2 млн грн.

Фото: 061.ua