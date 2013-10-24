В Крыму ночью сгорел торговый центр: опубликовано видео

В ночь на 24 октября, в 1 час 40 минут в Симферополе в одноэтажном здании торгового центра возник пожар, в результате которого огнем уничтожена мебель и бытовая техника на площади 1200 кв. м.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. В 4 часа 40 минут подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в АР Крым.

Как ранее писал "Главред", вечером 21 октября в Днепропетровской области произошла трагедия – во время пожара в Павлограде один ребенок погиб, второй – был госпитализирован.

В момент пожара родителей дома не было - дети оставались в квартире одни. В результате полученных ожогов один ребенок 2011-го года рождения погиб в больнице. Второй ребенок, также 2011 рождения, с диагнозом "отравление продуктами горения" был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.