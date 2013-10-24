В Мариуполе мать и новорожденная умерли, пока медики пили чай

На днях стало известно, что в Мариуполе Донецкой области 39-летняя женщина умерла при родах четвертого ребенка. В ее смерти родственники обвинили врачей, ведь роженица три часа простояла у операционной, ожидая освобождения акушера.

Она умерла прямо в операционной, сообщает ТСН.

"Три часа спокойно простояла в коридоре. Ждали, пока ее примут, а они пьют чай, кофе. Ну о чем это говорит?", - рассказала бабушка новорожденной Наталья Шабанова.

В результате врачам пришлось доставать ребенка через кесарево сечение уже с умершей мамы. "Труп пролежал два часа. И в труппе пролежал еще два часа. Напившись крови Марины, у ребенка сейчас асфиксия мозга и легкие не дышат", - добавила женщина.

При этом отец маленькой Ульяны вспоминает: результатов родов ждал под дверью отделения. Он удивился, когда врач, выходя из родильного зала, потерял сознание. "Открывается дверь и падает врач. В этот момент я понял, что там что-то такое происходит. Почему врач потерял сознание? Почему решил выйти на улицу? Значит он что-то увидел. Чего-то испугался. Я спросил о том, что с моей женой. Они стояли и молчали. Я все понял", - рассказал муж умершей Игорь Шабанов.

Известно, что Марина приехала в роддом вполне здоровой. По словам зама мэра Михаила Багатыренко, отклонений во время беременности и приезда в роддом не было.

Реанимационные мероприятия продолжались около часа. В полости роженицы медики обнаружили кровоизлияние, но источник его установить не смогли. Заведующий родильным отделением мариупольской больницы Сергей Сверкунов сообщил, что ухудшение наступило мгновенно. Состояние ухудшалось из-за резкого падения артериального давления и сердечной деятельности.

Действия врачей уже проверяет прокуратура. "Будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установит правомерность действий медицинских работников, которые оказывали медицинскую помощь человеку", - заявила Татьяна Павленко, представитель прокурора Мариуполя.

Впоследствии стало также известно, что и новорожденная Ульяна умерла, так и не придя в сознание.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 апреля в Чернигове погибли роженица и новорожденный, муж и трое несовершеннолетних детей в это время спали в соседних комнатах.

Фото, видео: tsn.ua