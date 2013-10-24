В Сети опубликовано видео обыска машины Анисима: нашли маску и оружие

В Сети появилось видео телеканала ТВ Голд с якобы обыском машины задержанного на днях Евгения Анисимова, более известному в криминальных кругах по кличке "Анисим".

В короткой видеозаписи показаны вещи, разложенные после обыска в багажнике автомобиля: пистолеты, обойма с патронами и маска с прорезями для глаз и рта.

Как ранее писал "Главред", в СМИ уже сообщалось, что в офисе запорожского авторитета Анисима нашли оружие и 5 миллионов.

Милиция ведет обыски на территории ряда предприятий, подконтрольных задержанному Анисимову.

Напомним, запорожские бизнесмены рассказали о поборах, установленных Анисимом.

21 октября прошла спецоперация по задержанию криминального авторитета известного под прозвищем "Анисим".

Операция проведена Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины при участии спецподразделения "Сокол".

Задержание Анисимова и его охранника происходило в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Видео: ТВ Голд.